Turhan Çömez'den çarpıcı 'Burhan Kuzu' iddiası: 'Ölümü normal bir koronavirüs ölümü değil'
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, 2 sene önce koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklanan eski AKP milletvekili ve anayasa hukukçusu Burhan Kuzu'nun ölümüyle ilgili olarak, "Burhan Kuzu'nun hastanede yattığı odanın ve raporları muhafaza edin demiştim. Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da neden öldüğü ortaya çıkar. Normal bir Covid ölümü değil" dedi.
Uluslararası uyuşturucu baronu Zindaşdi'nin Türkiye'de cezaevinden çıkmasına yardımcı olduğuna dair hakkında iddialar bulunan Burhan Kuzu'nun ölümüne ilişkin İYİ Partili Turhan Çömez'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Çömez, "Bulunduğu oda ve raporları muhafaza edin demiştim. Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da neden öldüğü ortaya çıkar diye" konuştu.
Bir süre önce de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Benim iddiam Burhan Kuzu kendi eceliyle ölmedi. Büyük bir kepazeliğin üstü kapatılması için öldürüldü" demişti.
"NEDEN ÖLDÜĞÜ YA DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKAR"
Turhan Çömez'in Halk TV'deki açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Hekim olarak Burhan Kuzu'nun öldüğü günün akşamı saat 21.00'de kendisi ile konuşan biri ile ben bir görüşme yaptım. Hatta daha önce de söyledim, yineliyorum. Burhan Kuzu'nun hastanede yattığı odanın ve raporları muhafaza edin demiştim.
Burhan Kuzu'nun neden öldürüldüğü ya da neden öldüğü ortaya çıkar. Normal bir Covid ölümü değil. Yani 21.00'de konuşan bir adam sabaha karşı kanama ile kaybedilmez. Bir sürü soru işareti bir sürü muamma var. Entübe edilmemiş, boğazına hortum takılmamış. 21.00'de konuşan bir adam yoğun bakımda, ertesi gün öldü diye haberleri çıkıyor. O kadar bir karanlık ve soru işaretleri var ki... "
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