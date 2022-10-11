Turhan Çömez kimdir, kaç yaşında? Turhan Çömez AKP'den neden ihraç edildi?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru olarak tanınan Turhan Çömez yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan isimlerden biri. Peki, Turhan Çömez kimdir, kaç yaşında? Turhan Çömez AKP'den neden ihraç edildi?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, AKP hükümeti ve Erdoğan hakkında yaptığı muhalif ve sert açıklamalarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. İşte, 'Turhan Çömez kimdir?' sorusunun yanıtı...
TURHAN ÇÖMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
22 Ekim 1965 yılında doğan Turhan Çömez, İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Erzurum 1 Nolu Sağlık
Ocağı'nda Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi'nde
Acil Birim Hekimliği, Vakıf Gureba Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı
yapmıştır.
Çömez, evli ve 2 çocuk babasıdır.
TURHAN ÇÖMEZ AKP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?
Çömez, AKP grup toplantısı basına kapalı bölümünde seçim bölgesine kaynak aktarımında ve Gemlik Gübre A.Ş.'nin özelleştirilmesindeki uygulamalar konusunda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a yönelttiği eleştiriler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer'e işaret ederek değerli taş ithalatında verginin sıfırlanmasına ilişkin olarak dile getirdiği sorular nedeniyle, 28 Şubat 2008 tarihinde disiplin kuruluna sevk edildi.
AKP Müşterek Disiplin Kurulu, "partiyi küçük düşürdüğü
gerekçesiyle" Turhan Çömez'i 8 Nisan 2008'de partiden ihraç etti.
TURHAN ÇÖMEZ'E YAKALAMA EMRİ
1 Temmuz 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında Turhan Çömez hakkında yakalama emri çıkarıldı. Fakat İngiltere'de dil eğitimi gördüğü için yakalanamadı. Çömez o dönem İngiltere'de siyasi sığınma talebinde bulunmuş, bu başvurusu kabul edilmiştir. Kendisine 2011 yılında 5 yıllık iltica statüsü verilmiştir. 2019'da Ergenekon davasında beraat etmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştür.
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