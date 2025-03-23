Yenikapı Nevruz buluşmasında teröristbaşı Apo'nun sinevizyon gösterimi... Türk bayraklılara polis müdahale etmişti

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:24

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:28

İstanbul Yenikapı’da bugün düzenlenen Nevruz etkinlikleri dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’a ait görüntülerin sinevizyon gösterimiyle yansıtılması kamuoyunda tartışma yarattı.

Öte yandan günlerdir devam eden ve Türkiye'nin farklı illerine yayılan Saraçhane merkezli protestolarda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin tutuklanmasına neden olan operasyonlara karşı tepkiler sürüyor. Eylemlere yönelik polis müdahaleleri dikkat çekerken, bazı kentlerdeki sert uygulamalar kamuoyunda eleştiri konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayraklarıyla eylem yapan yurttaşlara müdahale edilmesi büyük tepki çekerken, Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan görüntülerine herhangi bir müdahalede bulunulmaması başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunun farklı kanallarında eleştirilere yol açtı.