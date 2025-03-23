İmamoğlu, cezaevi yolundan paylaştı: 'Kurban olurum size'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 15:31

Güncelleme: 23.03.2025 - 15:32

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hakkında 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında "tedbir kararları" açıklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı kişilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

'YOLSUZLUK' İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına hükmetti. Karar saat 12.00'de kesinleşti.

Hakimlik, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması kapsamında tutuklama talebini ise reddetti. Bu suçlamadan herhangi bir adli tedbir de uygulanmadı.

SİLİVRİ'YE SEVK EDİLİYORLAR

Saat 14.45 civarında Ekrem İmamoğlu da dahil 48 tutuklu, cezaevlerine sevk edilmek üzere İstanbul Adliyesi'nden çıkarıldı.

İMAMOĞLU O ÇİZİMLERİ PAYLAŞTI

Cezaevi yolunda olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukların kendisi için yaptığı çizimlerden birini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, paylaşıma şu notu düştü:

"Kurban olurum size. Cezaevine doğru yola çıkarken çocukların çizdiği resimleri, şiirleri, mesajları benimle paylaştılar. Canlarım benim, siz benim en güzel yol arkadaşlarımsınız. Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek."