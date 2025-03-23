İmamoğlu, cezaevi yolundan paylaştı: 'Kurban olurum size'
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. Cezaevine doğru yola çıkan İmamoğlu, bir çocuğun kendisi için çizdiği resmi paylaştı, "Kurban olurum size" ifadesini kullandı.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hakkında 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında "tedbir kararları" açıklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı kişilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
'YOLSUZLUK' İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına hükmetti. Karar saat 12.00'de kesinleşti.
Hakimlik, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması kapsamında tutuklama talebini ise reddetti. Bu suçlamadan herhangi bir adli tedbir de uygulanmadı.
SİLİVRİ'YE SEVK EDİLİYORLAR
Saat 14.45 civarında Ekrem İmamoğlu da dahil 48 tutuklu, cezaevlerine sevk edilmek üzere İstanbul Adliyesi'nden çıkarıldı.
İMAMOĞLU O ÇİZİMLERİ PAYLAŞTI
Cezaevi yolunda olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukların kendisi için yaptığı çizimlerden birini paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, paylaşıma şu notu düştü:
"Kurban olurum size. Cezaevine doğru yola çıkarken çocukların çizdiği resimleri, şiirleri, mesajları benimle paylaştılar. Canlarım benim, siz benim en güzel yol arkadaşlarımsınız. Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek."
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