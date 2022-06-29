Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram: 'Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 08:44

İstanbul Fatih'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmiş; sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.

GÖREVDEN ALINMIŞLARDI

Söz konusu organizasyonun ardından, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun, Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alındığı açıklanmıştı.

"TARAFIMA İLETİLMİŞ HERHANGİ BİR KARAR YOK"

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, bu karara ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan yazı haricinde bana herhangi özel bir gerekçe sunulmadı. Sosyal medyadan kararı yayınlamışlar. Bu tarz kararlar bana göre, sadece sosyal medyadan duyurulacak şeyler değil, tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok. Türk Ocakları çalışma prensiplerinde her şube, kendi faaliyetine Türk Ocakları’na uygun olarak çevresel imkan ve şartları ile düzenler. İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri. Bu etkinlik de Türk Ocakları İstanbul Şubesi imkanları çerçevesinde düzenlenmiş bir faaliyet. Türk Ocakları tarihi boyunca etkinlikleri genel merkeze iletmek veya izin almak gibi bir prensip yoktur. Zaten biz siyasi mesajlar vermiyoruz, dolayısıyla izin alınacak bir durum yok" dedi.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki göstermişti.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları Sempozyumu'nda ne işi var? Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Bizim asıl Ocağımız, teslim olmuş bir Ocak değildir. Adı ve unvanı da tertemiz ülkü erlerinin inancıyla, şehit ve gazilerimizin kahramanlığıyla bayraklaşan Ülkü Ocakları’dır" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK OCAKLARI'NDAN YANIT GELMİŞTİ

Türk Ocakları Genel Merkezi ise yayımladığı mesaj ile MHP lideri Bahçeli'ye yanıt vermiş; “Türk Ocakları yönetiminin milliyetçilik konusunda hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır ancak Türk kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Türk Ocakları partiler üstüdür ancak Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yapanlar veya hangi cenahtan olursa olsun Türk Devletine ‘seri katil’ diyenlerle bir arada olmamıştır olmayacaktır” demişti.