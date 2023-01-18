‘Ben Türkan Saylan’ adlı oyun Merkezefendi’de sahnelenecek

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:14

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 15:14

Merkezefendi Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile çağdaş Cumhuriyet kadını Türkan Saylan’ın yaşamının ele alındığı ‘Ben Türkan Saylan’ adlı oyun Denizlili tiyatroseverlerle buluşacak. 20 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde tek perde olarak sahnelenecek.

Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği ve Levent Üzümcü Tiyatrosu oyuncusu Şenay Gürler'in rol aldığı “Ben Türkan Saylan” adlı oyunda Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel ve Yetkin Dikinciler dış ses verecek.

Türkan Saylan’ın sağlık ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile çocukluğundan itibaren yaşamının ele alınacağı tiyatro oyunu ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.