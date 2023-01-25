Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’

25 Ocak 2023 Çarşamba

“MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye’nin kurtuluş kalesi gibi olur. MHP’nin şu anda böyle olması, siyaseti bu kadar zora soktu.”

Bunu ben demiyorum. MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş söylüyor. Sadece bu kadarla da kalmıyor...

İzlemişsinizdir: Meslektaşımız Yıldız Yazıcıoğlu MHP lideri Devlet Bahçeli’ye mikrofon uzattı. Bir gazeteci olarak görevini yaptı ve Sinan Ateş cinayetine dair MHP’ye yapılan suçlamaları partinin liderine sordu. Lakin, aldığı yanıt “İşine bak” oldu.

O anları izlediğimde, bir süredir görüşlerini merak ettiğim Seval Türkeş’i aradım. Kendisine eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesini sordum. Ve bakın, Türkeş’ten neler duydum:

“Derin bir konu, anladığım kadarıyla... Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. Bütün iliklerimize ve kemiklerimize kadar ailecek, Türkeş’ten feyzalan bütün ülkücüler olarak üzgünüz. MHP’nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş’in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim. Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey’in MHP’sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum.”

Seval Türkeş konuşma ilerledikçe eleştirilerinin tonunu yükseltiyor ve çarpıcı iddialarda bulunuyordu:

“Türkeş’in kurduğu teşkilatlar devlete hizmet edecek kadroların yetişmesi içindi. Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kuruldu Ülkü Ocakları. Ancak şimdi görüyoruz ki Ülkü Ocakları ile MHP iç içe sokulmuş durumda. Burada bir mafyatik yapılanma var bence. Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor. Artık bunu sokaktaki herkes de anlıyor. En ‘cahil’ dediğiniz insana bile sorsanız, bunun farkına varacağı kadar gözler önüne çıkmış durumda. Yetkililer bir an evvel hukukun üstünlüğünü ön plana almalı. Burada kanuna aykırı davrananlar ayıklanıp, kanuna teslim edilmesi lazım. Böylece ortalık biraz ferahlasın ve nefes alsın.”

- ‘SAYIN BAHÇELİ’NİN YANINDAKİLER...’ -

Seval Türkeş telefon görüşmemizde ad vermiyor ama MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yakınındaki bazı isimlere dair de şüphelerini dile getiriyor:

“Topluma bir korku imparatorluğu yayılıyor. Toplum ürksün ki hiçbir fikir savunulmasın, isteniyor. Türkiye yavaş yavaş dikta rejimine doğru gidiyor. Burada da maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkeş sağ olsa hiçbir şekilde MHP’de böyle bir şey söz konusu olamazdı.

Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum.

MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye’nin kurtuluş kalesi gibi olur.

Şu anda MHP’nin bu halde olması, siyaseti bu kadar zora soktu.”

Seval Türkeş telefonu kapatırken şunu da söylemek istedi:

“İnsan sevgisi vardı Alparslan Türkeş’te. Kimseyi azarlamazdı. Basın mensuplarını azarladığını ben hiç duymadım.”

Evet...

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’in dedikleri özetle böyle.

Tezleri ve düşünceleri ne kadar doğru, kuşku yok ki çok tartışılacak...