Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’e kadar tatile girdi
5. yasama yılını tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi. TBMM 1 Ekim tarihinde açılacak.
TBMM 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Meclis'te yasama yılı 1 Temmuz 2022 Cuma itibariyle bitti. Ancak TBMM tatil girmesi ile bazı komisyonların görevlerine devam edecek.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre tatile giren Meclis'te, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İlişkiler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Karma Komisyon ve İçişleri Komisyonu çalışabilecek.
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