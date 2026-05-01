Türkiye’de 1 Mayıs programları belli oldu: Taksim’e yasak sürüyor, işte il il adresler!

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Cuma günü Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, yürüyüş, basın açıklaması, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Her yıl olduğu gibi Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı, toplu taşımaya yasak getirildi.

Valiliğin onay verdiği yasal kutlama alanları ve program saatleri şu şekilde belirlendi:

TKP ise 12.00 - 19.00 saatleri arasında Kartal Meydanı'nda etkinlik düzenleyecek. Bu alandaki miting saat 15.00'te başlayacak.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, 10.00 – 17.00 saatleri arasında Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutlama programı yapacak. Belirtilen gruplar Kadıköy'de saat 11.00'de buluşacak.

Valilik, bu izinli mitingler dışında il genelinde hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş veya protestoya izin verilmeyeceğini vurguladı.

ANKARA'DA BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILACAK

Başkent Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelinecek ve 12.30'da Tandoğan Meydanı'nda miting gerçekleştirilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anıtpark ve Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenecek programlar sebebiyle trafiğe kapatılacak güzergahları açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda:

30 Nisan Perşembe saat 23.00'ten itibaren, ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs Cuma saat 06.00'dan itibaren Anıt Caddesi, GMK Bulvarı'nın ilgili varyantları, Gençlik Caddesi, Dögol Caddesi'nin bir bölümü, Hipodrom ve Kazım Karabekir Caddesi bağlantıları ile İstanbul Caddesi yan varyantları etkinlik bitimine kadar kapalı olacak.

Etkinlikler sona erene kadar Ankaray'ın Anadolu Meydanı durağı hizmet vermeyecek.

İZMİR'DE KUTLAMANIN ADRESİ GÜNDOĞDU MEYDANI

İzmir'deki 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında katılımcıların toplanma noktaları Basmane Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Lozan Meydanı olarak belirlendi. Saat 11.00'de bu üç ayrı noktada toplanacak olan kitlelerin yürüyüşünün ardından saat 13.00'te Gündoğdu Meydanı'nda merkezi miting düzenlenecek.

İL İL 1 MAYIS PROGRAMLARI

Adana - Buluşma noktası: Cevat Yurdakul Caddesi – 14.00 Miting: Uğur Mumcu Meydanı – 15.00

Adıyaman - Buluşma noktası: Mimar Sinan Kültür Parkı – 11.00 Miting: Adıyaman Kent Meydanı

Ankara - Buluşma noktası: Atatürk Kültür Merkezi – 11.00 Miting: Tandoğan Meydanı – 12.30

Gaziantep - Buluşma noktası: Arkeoloji Müzesi önü – 11.00 Miting: İstasyon Meydanı

Antakya - Buluşma noktası: Maksim Alanı – 12.30 Miting: Uğur Mumcu Bulvarı, Sevsen Nevzat Şahin İlkokulu önü – 13.30

Antakya/İskenderun - Buluşma noktası: Tayfur Sökmen Bulvarı – 15.30 Miting: Sahil Anıt Alanı – 16.00

Antalya - Buluşma noktası: Aydın Kanza Parkı – 14.00 Miting: Cumhuriyet Meydanı – 17.00

Artvin - Buluşma noktası: Atapark önü – 12.30

Artvin/Hopa - Buluşma noktası: Orta Hopa Yasemin Eczanesi önü – 11.00

Artvin/Kemalpaşa - Buluşma noktası: Migros önü – 12.30

Artvin/Arhavi - Buluşma noktası: Çay fabrikası önü 10.30

Aydın - Buluşma noktası: Taşköprü – 11.00 (Doğu Gazi Bulvarı) Miting: Atatürk Kent Meydanı – 12.00

Aydın/Didim - Buluşma noktası: Didim Belediyesi önü – 11.00

Balıkesir - Buluşma noktası: Çarşamba Pazarı – 10.00 Miting: Kuvayı Milliye Meydanı – 11.00

Bartın - Buluşma noktası: Kemerköprü Meydanı – 11.00

Batman - Buluşma noktası: Basın Kavşağı – 13.00 Miting: Yılmaz Güney Parkı

Bingöl - Buluşma noktası: Hacıhıdır Camii önü – 13.00

Bolu - Buluşma noktası: İzzet Baysal Anıtı önü – 11.00

Burdur - Miting: Cumhuriyet Meydanı – 11.30

Burhaniye - Buluşma noktası: Kütüphane önü – 15.00

Bursa - Buluşma noktası: Osmangazi Meydanı – 13.00 Miting: Atatürk Stadyumu – 15.00

Denizli - Buluşma noktası: Çınar Meydanı – 11.00 Miting: Ulus Meydanı – 14.00

Diyarbakır - Miting: İstasyon Meydanı – 12.00

Eskişehir - Buluşma noktası: Haller Gençlik Merkezi – 11.00 Miting: Cumhuriyet Meydanı – 12.00

İzmir - Buluşma noktası: Basmane Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Lozan Meydanı’da buluşmalar olacak – 11.00 Miting: Gündoğdu Meydanı – 13.00

Kırklareli - Buluşma noktası: Lüleburgaz, Eski Hükümet Konağı – 12.00 Miting: Lüleburgaz Kongre Meydanı 12.00

Kocaeli - Buluşma noktası: İnsan Hakları Parkı – 13.30 Miting: Real otoparkı

Mardin - Buluşma noktası: Yenişehir PTT önü – 11.00 Miting: Karayolları Parkı – 12.oo

Mersin - Buluşma noktası: Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanı – 13.30 Miting: Cumhuriyet Meydanı – 17.00

Mersin/Tarsus - Buluşma noktası: Kleopatra Kapısı – 14.30

Muğla - Buluşma noktası: Akyol Pazar yeri (Opet yanı) – 11.00 Miting: Atatürk Bulvarı Miting Alanı – 13.00

Muğla/Bodrum - Buluşma noktası: Tepecik – 12.00 Miting: Barış Meydanı – 13.00

Ordu - Buluşma noktası: Ceren Özdemir Meydanı – 10.30 Miting: Tayfur Gürsoy Meydanı

Rize/Pazar - Buluşma noktası: Pazar Şehir Stadı önü – 13.00 Miting: Pazar Demokrasi Meydanı

Samsun - Buluşma noktası: Çiftlik Süleymaniye Geçidi – 10.30

Siirt - Buluşma noktası: Cadde Park – 13.00 Miting: Demokrasi Meydanı – 14.00

Sinop - Buluşma noktası: Eski otogar önü – 11.00 Miting: Uğur Mumcu Meydanı – 11.30

Sivas - Buluşma noktası: Ethem Bey Parkı – 10.00

Trabzon - Buluşma noktası: Eski Tedaş Yokuşu – 12.00 Miting: Meydan Park

Tekirdağ - Buluşma noktası: Süleymanpaşa Valilik önü – 09.00

Van - Buluşma noktası: Hayat Hastanesi – 12.30 Miting: Kent Meydanı – 13.30

Zonguldak - Buluşma noktası: İstasyon Meydanı – 13.00