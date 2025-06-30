Türkiye’de siyaset ve finans piyasalarının dikkatle beklediği kurultay davası bugün görülecek: CHP’yi kim yönetsin?

TBMM’nin, en düşük emekli maaşına yapılacak zammı yasalaştıracak olması tatilini de ertelemiş durumda. Siyaset ise yine diken üstünde. CHP’nin kurultayının “butlan-geçersiz” sayılıp sayılmayacağına ilişkin dava öncesinde siyaset kulisleri karmakarışık. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri 15 Temmuz’da yönetime gelecekleri iddiasıyla hazırlık yapıyorlar. O kadar ki “paralel genel merkez” tartışmaları bile yapılıyor. Bir de işin Cumhur iktidarı tarafı var. Orası da kendi içinde bölünmüş durumda. Siyasi kulislerde açılan fal çok. Ancak gerçek olan taraf ise Türkiye’de finansal piyasaların bu davaya kilitlenmiş olması. Yani borsa da davayı bekliyor.

Bugün çalışma saatinin başlamasıyla birlikte siyaset ve ekonomi aktörlerinin dikkatleri Ankara’daki yargılamaya çevrilecek. CHP’nin son kurultayına ilişkin açılan davada ne karar verilecek? Herkes bu sorunun yanıtını arayacak. Biz konunun hukuki tartışmalarına girmeyeceğiz, uzun uzun tartışması yapıldı. Siyasi ve ekonomik boyutuna birazcık kulislerin içinden bakmaya çalışacağız. Kim ne istiyor?

Genel başkan Özgür Özel, sürekli yinelediği, “Bu dava sonuç değil, süreç odaklı” noktasında duruyor. Ancak bütün gelişmeleri en ince ayrıntılarına kadar izliyor, her türlü hazırlığı zaman yitirmeden yapıyor. Özel, parti içi gelişmeleri ve partiye yönelik saldırıları sık sık İmamoğlu ile de müzakere ediyor. İşin bir de Kılıçdaroğlu boyutu var. “Partiyi kayyuma bırakmam” açıklaması parti ve toplumda dalgalanma yarattı. Son günlerde “Mahkeme kararıyla dönersem, yeniden aday olmak gibi bir durumum yok, Özgür Bey ve Ekrem Beyle görüşür ortaklaşa yürürüz” değerlendirmesine CHP Genel Merkezi ihtiyatlı yaklaşıyor. Kılıçdaroğlu için paylaşım yapan bazı milletvekilleri partinin başına dönmek için temmuzun ortasını tarihliyor. Mahkemenin ne yapacağı belli değilken.

İKTİDAR NE DURUMDA?

CHP’ye ilişkin davanın açılma şekli, hukuki tartışmalar, özellikle AKP’yi hem içeride hem dışarıda yıpratıyor. Hukuk sicili yurtdışında hiç iyi olmayan AKP nedeniyle son olarak ABD’liler, CHP davası özelinde üçünçü dünya ülkesi ilan etti Türkiye’yi.

Bir de AKP kulislerine yansıyan, hemen herkesin dilinde olan ancak kimsenin yazmak istemediği bir gerçeği artık yazmak lazım. Cumhur iktidarı CHP davası konusunda bölünmüş durumda. Konuşulan şu: Efkan Âlâ ve Numan Kurtulmuş biraz da ekonomik kaygılar nedeniyle davadan rahatsızlar. Bu düşüncelerini iddiaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletmiş durumdalar. Ancak Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum’un tersi bir bakış açısına sahip olduğu, CHP’nin başında Özel ve ekibini istemediği iddia ediliyor. Başka bir iddiaya göre ise CHP’de genel başkan değişikliğini en çok isteyen parti MHP. Erdoğan ise CHP’nin getirildiği noktadan mutlu. Meydanlarda, “Butlan, tam butlann” diye haykırmaya başladı. Sanırız Erdoğan, CHP’yi saf dışı bırakmakla ilgileniyor, başında kimin olduğuyla ilgilenmiyor.

EKONOMİNİN BELİRLEYİCİSİ

CHP’ye yönelik saldırılar çerçevesinde İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ekonomi ciddi sarsıntı geçirmişti. Şimdi tahvil faizleri istenen yönde biraz kıpırdamaya başladı. Ancak piyasaların gözü bugün görülecek duruşmada. Eğer CHP’nin mevcut yönetiminin değiştirilmesini getirecek bir karar alınırsa, boyutu kestirilemiyor ancak ekonomide yeni bir sarsıntının olacağını artık finans uzmanları korkmadan söylüyor. “Korkmadan” diyoruz, çünkü ülkede şu an hüküm süren tek şey korku. Süt üreticisi 21 TL’ye mal edip, 14 TL’ye satıyor, korktuğu için susuyor. Turizmde pahalılık nedeniyle işler kötü, korkuyor susuyor. Türkiye yazı, kiraz yemeden geçirdi, susuyor, çünkü korkuyor.

Yargının kimi üzüp kimi sevindireceği bilinmez ancak herkesin beklentisini başka bir tarihe de erteleyebilir.

Üzerine kimsenin kafa yormadığı bir konu daha var: “CHP istenilen kıvama getirilse dahi, toplumda AKP ve MHP’ye yönelen tepki ortadan kalkar mı?” Bu sorunun yanıtı şu an için yok. CHP’yi çökertme süreci tamamlanabilirse, sonrasına bakılacak. Türkiye’nin dikkati bugün mahkemede olacak.