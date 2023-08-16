Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Gazetecilik tutukluluk nedeni olmaktan çıkarılmalıdır

Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:52

Güncelleme: 16.08.2023 - 13:52

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, seçim sonrasında basın özgürlüğü açısından ağırlaşan sorunların demokrasiyi tehdit ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada, beşinci kez cezaevine giren Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan’a işaret edilerek “Gazetecilik yapmak tutukluluk nedeni olmamalıdır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizde her geçen yıl, gazetecilere saldırı, tehdit ve haksız tutukluluklarda demokrasiyi tehdit eden endişe verici bir artışa tanık oluyoruz. Seçim sonrasında medya kuruluşlarının yayınlarının durdurulması, gazetecilerin tutuklanması yine demokrasi açısından en ağır sorunlar arasında yer alıyor. Yargı sisteminin gazetecileri baskı altına almak ve sindirmek için kötüye kullanılması yurttaşların habere erişimini de engelliyor.

Önce üyemiz Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklanması, ardından Tele1 TV’nin ekranlarının karartılmasının, son olarak da Barış Pehlivan’ın beşinci kez cezaevine girmesi Anayasal bir hak olan basın özgürlüğünün yok sayıldığını ortaya koyuyor.

Yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu sekiz ay ceza alan Barış Pehlivan’ın tüm adi suçluların yararlandığı denetimli serbestlikten yararlandırılmaması ciddi bir haksızlıktır. Meslektaşımızın bu haktan yararlanma talebi, görmezden gelinmiştir. Adalet Bakanlığı bu haksızlığı gidermelidir. Gazetecilik tutukluluk nedeni olmamalıdır. Gazeteciler tutuksuz yargılanmalıdır. Cezaevindeki 21 tutuklu meslektaşımız bir an önce özgür bırakılmalıdır.”



