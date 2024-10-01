Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Bahçeli'ye: Cinayetleri işleyenler gazeteciler değildir

Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:14

Güncelleme: 01.10.2024 - 17:14

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Halk TV’de program yapan gazetecileri hedef alan "Ayağınızı denk alın" şeklindeki sözleri nedeniyle açıklama yaptı.

Siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmanın ve kamuoyunu bilgilendirmenin gazetecilerin görevi olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre ‘Gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Türkiye’de siyasetçiler tarafından hedef gösterildikleri için 67 gazeteci öldürülmüştür. Ayrıca ülkemizde gazeteciler her gün hedef gösterilmekte, saldırıya uğramakta ve saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir. Bunun bir örneği de SinanAteş cinayetidir. Bu cinayetle ilgili haber yapan meslektaşlarımız sık sık siyasetçiler tarafından tehdit edilmektedir."

Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 Salı günü partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haber yapan gazetecilere "Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Dört soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız" dediği aktarılan açıklamada, bu konuşmayla Halk TV’de Kayda Geçsin programını yapan gazeteciler Timur Soykan, MuratAğırel, Barış Pehlivan ve Şule Aydın'ın açıkça hedef gösterildiği ve tehdit edildiği vurgulandı.

Açıklamada "Siyasetçilerin görevinin gazetecileri tehdit etmek değil, can ve çalışma güvenliklerinin sağlamak olduğunu hatırlatıyoruz. Gazetecileri tehdit ederek, hedef göstererek, yaralayarak ve öldürerek kimse bir yere varamamıştır. Cinayetleri işleyenler gazeteciler değildir. AİHM ve AYM kararlarına göre basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokratik toplumun temelidir. Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta hedef gösterenleri sorumlu tutacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız. İktidara ve muhalefete basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün korunması için sağduyu çağrısında bulunmayı sürdürüyoruz. Gazetecilik suç değildir" ifadeleri kullanıldı.