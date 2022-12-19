Türkiye Gönüllüleri'nden 'güvenli seçim' için görev çağrısı: 'Bizim için bu bir Türkiye davasıdır'
Türkiye Gönüllüleri, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan demokrasiye, seçmen iradesinin üstünlüğüne ve adalete inanan tüm vatandaşları Cumhuriyet’in 100. yılında yapılacak 'Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçim güvenliği için görev almaya çağırdı.
Türkiye Gönüllüleri'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan hukuk dışı gelişmeler ile birlikte seçim güvenliğiyle ilgili endişelerin kamuoyunda daha fazla dillendirilmeye başlandığına dikkat çekildi.
Açıklamada, bugüne dek çeşitli platform ya da siyasi partiler bünyesinde, özellikle de 2019 İstanbul Yerel Seçimleri’nde seçim güvenliği konusunda çalışanların bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Gönüllüleri Platformu’nun seçmen iradesinin sandığa eksiksiz yansımasını ve demokratik bir seçim sürecinin gerçekleşmesini istediği belirtildi.
"SADECE SEÇİM GÜNÜ DEĞİL, ÖNCESİNDE DE ÇALIŞILACAK"
Türkiye Gönüllüleri'nin, seçimin salt seçim günü değil öncesindeki çalışmalarla bir bütün olduğundan hareketle aksiyon planlarını seçim öncesi ve seçim günü olarak iki başlık altında topladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Gönüllüleri, demokratik bir sürecin maksimum katılım, bilgi ve bilinçle gerçekleşeceği düşüncesiyle seçim öncesi süreçte seçmen kaydı ve seçim süreci ile bilgilendirmeler yapacak, seçmenleri oy kullanma ve oyuna sahip çıkmaya teşvik edecek, seçim güvenliğine destek vermek amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek. Seçim günü ise ıslak imzalı tutanaklara hızlıca ulaşacak, müşahit olarak sandıklara sahip çıkmaya destek olacak" denildi.
Çalışmalarını gönüllülük esasına dayalı olarak yürüten Türkiye Gönüllüleri'nin gönüllüler ve seçimlere yönelik çevrimiçi eğitim içerikleri de oluşturacağı belirtilen açıklamada, Altılı Masa bünyesindeki siyasi partilerle birlikte, diğer siyasi partiler ve paydaşlarla da iş birliğinin yürütüldüğüne vurgu yapıldı.
Kendilerini adil, demokratik bir seçim için bir araya gelmiş gönüllüler olarak tanımlayan Türkiye Gönüllüleri, seçim sürecine bakışını da şöyle açıkladı:
- Vatandaş kimi isterse onu iş başına getirir. Millet ne derse o olur! Demokratik seçimler kâğıt üstünde böyle bir şey. Ama gerçekte neler olabileceğini hepimiz biliyoruz. Biz, ülkeye adaleti getirebilmek için önce “seçimde adaleti sağlamak” gerektiğini bildiğimiz için bir aradayız. Adil ve güvenilir bir seçimi gerçekleştirmeyi bütün siyasi farklılıkların ötesine geçen bir büyük dava olarak görüyoruz. Bizim için bu bir Türkiye Davası’dır.
- Seçmen iradesinin üstünlüğüne inanarak seçimlerde Türkiye Gönüllüsü olmak isteyenler, Türkiye’nin 81 ilinden veya yurt dışında yaşadıkları ülkelerden www.turkiyegonulluleri.org adresindeki ‘Gönüllü Ol’ butonuna basarak gönüllü olabilir ve @gonullutr sosyal medya hesaplarını takip ederek destek verebilirler.
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