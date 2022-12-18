Seçim anketleri karşılaştırıldı: İşte partilerin oy oranı bir yılda nasıl değişti?

Kamuoyu araştırma şirketleri, 2022 yılının son günleri yaklaşırken seçim anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Peki partiler bir seneyi nasıl geçirdi?

Gazete Duvar'da yer alan haberde, yılı tamamlayan ORC Araştırma'nın ocak ve aralık ayı araştırmaları karşılaştırıldı.