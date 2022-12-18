Seçim anketleri karşılaştırıldı: İşte partilerin oy oranı bir yılda nasıl değişti?

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 16:00
<p>Kamuoyu araştırma şirketleri, 2022 yılının son günleri yaklaşırken seçim anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Peki partiler bir seneyi nasıl geçirdi?</p> <p>Gazete Duvar'da yer alan haberde, yılı tamamlayan ORC Araştırma'nın ocak ve aralık ayı araştırmaları karşılaştırıldı.</p>

Kamuoyu araştırma şirketleri, 2022 yılının son günleri yaklaşırken seçim anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Peki partiler bir seneyi nasıl geçirdi?

Gazete Duvar'da yer alan haberde, yılı tamamlayan ORC Araştırma'nın ocak ve aralık ayı araştırmaları karşılaştırıldı.

<p>ORC Araştırma'ya göre AKP, bu yılın ilk anketinde yüzde 30,2 oy almış. İktidar partisinin 3-6 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketteki oranı ise yüzde 30.8.</p>

ORC Araştırma'ya göre AKP, bu yılın ilk anketinde yüzde 30,2 oy almış. İktidar partisinin 3-6 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketteki oranı ise yüzde 30.8.

<p>Aynı ankette CHP'nin ocak ayında aldığı oy yüzde 24,2. </p>

Aynı ankette CHP'nin ocak ayında aldığı oy yüzde 24,2. 

<p>İYİ Parti yıl içinde oy oranını artırmış gözüküyor. Yılın ilk kamuoyu araştırmasında yüzde 15,3 oy alan parti, son ankette oyunu yüzde 17,1'e çıkarmış.</p>

İYİ Parti yıl içinde oy oranını artırmış gözüküyor. Yılın ilk kamuoyu araştırmasında yüzde 15,3 oy alan parti, son ankette oyunu yüzde 17,1'e çıkarmış.

<p>Ankete göre HDP de bu yıl oy kaybı yaşamış. Yeni yıla yüzde 8,4 oy oranıyla başlayan partinin aralık ayı anketinde aldığı sonuçsa yüzde 7,3.</p>

Ankete göre HDP de bu yıl oy kaybı yaşamış. Yeni yıla yüzde 8,4 oy oranıyla başlayan partinin aralık ayı anketinde aldığı sonuçsa yüzde 7,3.

<p>MHP de yılı kayıpla geçen partilerden. Ocak ayı anketinde yüzde 8,5 gözüken oy oranları yıl sonunda yüzde 7'ye gerilemiş durumda.    </p>

MHP de yılı kayıpla geçen partilerden. Ocak ayı anketinde yüzde 8,5 gözüken oy oranları yıl sonunda yüzde 7'ye gerilemiş durumda.    

<p>Gelecek Partisi'nin ocak ayı anketinde aldığı yüzde 3,1 oy, aralık ayına gelindiğinde yüzde 2.8'e geriledi. </p>

Gelecek Partisi'nin ocak ayı anketinde aldığı yüzde 3,1 oy, aralık ayına gelindiğinde yüzde 2.8'e geriledi. 

<p>Deva Partisi de yıl performansı düşenlerden. Yılın anketine yüzde 2,9 oyla başlayan partinin son sandık anketi sonucu ise yüzde 2,3.</p>

Deva Partisi de yıl performansı düşenlerden. Yılın anketine yüzde 2,9 oyla başlayan partinin son sandık anketi sonucu ise yüzde 2,3.

<p>Yılın ilk anketinde yüzde 1,6 oranında oy alan Saadet Partisi, ORC Araştırma'nın son anketinde listede kendine yer bulamadı. </p>

Yılın ilk anketinde yüzde 1,6 oranında oy alan Saadet Partisi, ORC Araştırma'nın son anketinde listede kendine yer bulamadı. 

<p>Türkiye Değişim Partisi, ocak ayında aldığı yüzde 1.4 oy oranını yıl içinde yüzde 2.1'e taşıdı.</p>

Türkiye Değişim Partisi, ocak ayında aldığı yüzde 1.4 oy oranını yıl içinde yüzde 2.1'e taşıdı.

<p>Memleket Partisi, Yüzde 1,3 başladığı 2022 yolculuğunda geldiği nokta ise, 1,0 </p>

Memleket Partisi, Yüzde 1,3 başladığı 2022 yolculuğunda geldiği nokta ise, 1,0 

<p>Yeniden Refah Partisi yılın ilk anketinde yüzde 0,8 oy alırken yılın son seçim anketinde oyunu 1,6'ya çıkardı. </p> <p>Bağımsız Türkiye Partisi de ORC'nin ocak ayı araştırmasında yüzde 0,7 oy alırken son ankette 1,3 bandında görünüyor. </p>

Yeniden Refah Partisi yılın ilk anketinde yüzde 0,8 oy alırken yılın son seçim anketinde oyunu 1,6'ya çıkardı. 

Bağımsız Türkiye Partisi de ORC'nin ocak ayı araştırmasında yüzde 0,7 oy alırken son ankette 1,3 bandında görünüyor. 

<p>Demokrat Parti'nin ilk verilerini yüzde 0,5 olarak paylaşan şirket son ankette partinin oranını paylaşmadı. </p>

Demokrat Parti'nin ilk verilerini yüzde 0,5 olarak paylaşan şirket son ankette partinin oranını paylaşmadı. 

<p>İlk oylamada seçim anketi listesinde yer almayan Zafer Partisi'nin aralık anketinde aldığı oy oranıysa yüzde 1,5. </p>

İlk oylamada seçim anketi listesinde yer almayan Zafer Partisi'nin aralık anketinde aldığı oy oranıysa yüzde 1,5. 

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