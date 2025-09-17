AKP'li Şamil Tayyar 'Can Holding' operasyonuna dikkat çekti: 'İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken...'

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konmuştu.

Şirket yöneticileri dahil 10 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan altı isim 15 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi ve beşi tutuklanırken Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'a ev hapsi vermişti.

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, yürütülen soruşturmaya dikkat çekerek, "İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Duyduklarımın yalan olduğunu düşünmek istiyorum" diyen Tayyar, "Umarım yalandır. Aksi halde bir arınma fırsatı daha kaçar, yazık olur" sözlerini kaydetti.

"OPERASYON TUHAF İLERLİYOR"

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Can holding operasyonu, tuhaf bir şekilde ilerliyor.

İki kardeş patron firari, yönetim kurulu başkanı tahliye, içeride 5 tutuklu var.

Oysa holding bünyesindeki 121 şirkete el konmuş, Habertürk, Bloomberg, Show TV kayyıma devredilmişti.

İddialar çok vahim.

Kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para, suç örgütü vesaire.

İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor.

Duyduklarımın yalan olduğunu düşünmek istiyorum.

Umarım yalandır.

Aksi halde bir arınma fırsatı daha kaçar, yazık olur."