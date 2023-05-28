Türkiye ilk kez ikinci tur için sandık başına gidiyor: Oylarınıza sahip çıkın!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için 14 Mayıs’ta yurttaşlar sandık başına gitti. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50+1 alamadı. Bu nedenle ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Yurttaşlar, 28 Mayıs’ta bu kez 2 aday arasında tercih yapacak. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı seçimde en çok oyu alan aday, Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olacak. Yurtiçinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

SEÇMEN KÂĞIDI ZORUNLU DEĞİL

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

SEÇİM YASAKLARI SÜRÜYOR

Seçim yasakları kapsamında bugün gece yarısına kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

YURTDIŞINDA OYLAR KULLANILDI

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3.5 milyon seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başladı, 24 Mayıs’ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise bugün saat 17.00’ye kadar sürecek. Yurtdışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirildi. Ankara ATO Congresium’daki Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu’nda saklanan oylar, bugün tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla eşzamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00’de başlayacak, saat 17.00’de sona erecek.

Saat 17.00’ye gelindiğinde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, sırayla oylarını kullanabilecek.

OYLARINIZ GEÇERSİZ SAYILMASIN DİKKAT!

Pusulada YSK mührü olup olmadığını kontrol edin.

Oy kullandığınız kabine cep telefonuyla girmeyin.

Pusulaya birden fazla mühür basmayın. Herhangi bir işaret koymayın.

Oy verdikten sonra seçmen listesine imza atmayı unutmayın.

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