Canan Kaftancıoğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı!

Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:45

Güncelleme: 27.05.2023 - 12:45

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 13. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandıklarda görevli olan yurttaşlara sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Kaftancıoğlu, “Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler” başlığıyla yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler:

Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYI İHMAL ETMEYİN"

Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükrüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira:("