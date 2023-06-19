Türkiye, İran, Rusya ve Suriye yeniden Astana'da toplanacak

Yayınlanma: 19.06.2023 - 23:03

Güncelleme: 19.06.2023 - 23:03

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantının detaylarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri açıklaması şöyle:

"Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenecektir. Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana’da gerçekleştirilecektir. Ülkemiz bahse konu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak edecektir."