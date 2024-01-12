TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan 'Hatay' açıklaması: 'Gelecek hafta itibariyle...'
Erkan Baş, Hatay'da Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine yönelik tepkilere dikkat çekerek, "Hatay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında onlarca il ve yüzlerce ilçede halkımızı alternatifsiz bırakmayacağız, kimsenin kuşkusu olmasın" açıklamasında bulundu.
Lütfü Savaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Hatay için aday gösterilmesine yönelik tepki sürerken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'tan açıklama geldi.
"HALKIMIZI ALTERNATİFSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Parti üyelerimizden gelen talepleri, yurttaşlarımızdan yükselen sesi duyuyoruz.
Dost siyasi güçler, sendikalar, kadın, gençlik, ekoloji örgütleri ve yerel platformlarla yaptığımız çalışmalar artık olgunlaştı.
Hatay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında onlarca il ve yüzlerce ilçede halkımızı alternatifsiz bırakmayacağız, kimsenin kuşkusu olmasın.
Gelecek hafta itibariyle kamuoyuyla paylaşmaya başlayacağız."
Parti üyelerimizden gelen talepleri, yurttaşlarımızdan yükselen sesi duyuyoruz.— Erkan BAŞ (@erkbas) January 11, 2024
Dost siyasi güçler, sendikalar, kadın, gençlik, ekoloji örgütleri ve yerel platformlarla yaptığımız çalışmalar artık olgunlaştı.
Hatay başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında onlarca il ve…
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