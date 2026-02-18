Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi'nden komisyon raporuna 'ret' verme nedenini açıkladı

"Terörsüz Türkiye" adı altında Meclis'te kurulan komisyonda hazırlanan ve yasal düzenleme önerileri içeren “nihai rapor”, TBMM’de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

47 üyenin “evet” oyu verdiği raporun kabulüyle birlikte komisyonun görevi de sona erdi. CHP’li Türkan Elçi rapor oylamasında çekimser kalırken, TİP’li Ahmet Şık ile EMEP’li İskender Bayhan “ret” oyu verdi.

TİP 'RET' OYUNUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından "ret" oyu vermelerinin nedenine ilişkin yapılan açıklamada "Terör kavramı ile Kürt Meselesi’ni eşitleyen bir yaklaşımı esas alan ve bilindik ezberleri ifade etmenin ötesine geçemeyen raporun tümüne sirayet eden dil ve üslup bir sorun olmasının çok daha ötesinde bir ruh olarak meselenin çözümü için elverişli bir zemin sunmanın uzağındadır" denildi.

Açıklamada, "Ülkeyi demokratik normlardan uzaklaştıran, bilinçli bir tercihle hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar eden siyasi iktidarın tercihi ve talimatıyla kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların göreve döndürülmemesi, Barış Akademisyenleri’nin görevlerine iade edilmemesi bu raporun “barış” iddiasını boşa düşürmektedir. Tutukluluğu bir cezalandırma aracına dönüştüren, AYM ve AİHM kararlarını uygulamamakta direnen Akın Gürlek’in hukukun tabutuna çivi çakmaktaki becerisi ve sadakati nedeniyle ödüllendirilerek Adalet Bakanı yapılması bile bu sürecin hangi zihniyetle yürütüldüğünü açıkça göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Böylesi tarihsel bir meselede dahi hukuku askıya alan bir yaklaşım, sorunun çözümüne değil, derinleşmesine hizmet eder. Meseleyi terör ve güvenlik eksenine indirgeyen, barış demekten imtina eden bir anlayışın barışı inşa etmesi zaten beklenemezdi. Öyle de oldu. Tüm bu nedenlerle Komisyon raporuna hayır oyu vereceğimizi açıkça ilan ediyoruz" vurgusu yapıldı.

EMEP'Lİ BAYHAN NEDENLERİ SIRALADI

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da 'ret' oyu vermelerine ilişkin açıklamasında kararlarının nedenlerini şöyle sıraladı:

- Raporda “Kürt sorunu” ifadesi bir kez bile geçmiyor. Sorunun adı yok, kök nedenleri yok.

- Anadilde eğitim bir yana, anadil hakkı kavram olarak dahi yer almıyor.

- Her şey “terör parantezi”ne alınarak izah edilmeye çalışılıyor.

- Faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, yargısız infazlar gibi halka karşı işlenmiş suçlara dair tek bir cümle bulunmuyor. Geçmiş ağır hak ihlalleri görmezden geliniyor.

- Eve dönüş ve siyasi genel af konusunda güven verecek somut bir düzenleme yok.

-“Umut hakkı”nın zikredilmemesi tamamen politik bir tercihtir.

- Raporun özellikle ilk bölümleri, komisyon çalışmalarının ortaya çıkardığı birikimi değil, Saray rejiminin ideolojik-politik hattını yansıtıyor. Eşit haklara dayalı bir barış için somut demokratik adımlar gerekir. Barış; ekmek, adalet ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir. Bunun için birlik, dayanışma ve mücadeleyi yükseltelim!