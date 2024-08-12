Türkiye İşçi Partisi’nde toplu istifa: Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Ağrı, Diyarbakır, Batman, Mardin, Muş, Tunceli, Siirt ve Van il örgütleri ile İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda il ve ilçe örgütü yöneticileri partiden istifa etti.
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) 8 il örgütü ve çok sayıda üyesi, yayımladıkları ortak açıklamayla partiden istifa ettiklerini duyurdu.
Açıklamanın imzacıları arasında Ağrı, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Muş, Siirt ve Van il örgütlerinin yanı sıra İstanbul ve İzmir'in çeşitli ilçelerinin yöneticileri de bulunuyor.
'Kılavuz Yayın' isimli siteden yayınlanan 'Türkiye Sol/Sosyalist Kamuoyuna' başlıklı açıklamada, "Parti merkezinin, devrimcileri kapsamak yerine onları tasfiye etmeye yönelik tercihi sonucunda, TİP’in kuruluşundan bu yana partiyi büyüten veya süreç içerisinde sosyalist mücadeleye TİP aracılığıyla katılmış yüzlerce üye, partiden ayrılma ve mücadeleyi yeni bir yol açarak sürdürme kararı almıştır. Bizler bu deklarasyonda temsili düzeyde imzası bulunan isimler ve yüzlerce yoldaşımız, TİP başta olmak üzere, sosyalist siyasetin devrimci özünden arındırılmaya çalışıldığı ve düzen siyasetinin sınırlarına hapsedilmek istendiği bu dönemde, sosyalist devrim mücadelesini aşağıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda yeniden filizlendirecek bir mücadeleye ülkemizdeki tüm devrimcileri çağırıyoruz" denildi.
Türkiye Sol/Sosyalist Kamuoyuna— Kılavuz (@kilavuzyayin) August 12, 2024
TİP’in kuruluşundan bu yana partiyi büyüten veya süreç içerisinde sosyalist mücadeleye TİP aracılığıyla katılmış yüzlerce üye, partiden ayrılma ve mücadeleyi yeni bir yol açarak sürdürme kararı almıştır.https://t.co/YECvBKiOgm pic.twitter.com/739UhCy35l
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