Abdullah Avcı'dan istifa tezahüratlarına yanıt: 'Eleştiriler olacaktır ancak...'
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından görüşlerini aktardı. Avcı, istifa tezahüratlarına ilişkin, "Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Adalesinde çekme oldu Savic'in, sakatlık oldu. Oyun istediğimiz gibi sakin, sabırlı, 35 dakika doğruydu. Merkezden gelip sonuçlandıramadıklarımız vardı. 35'ten sonra bireysel hatalar vardı. Rakibi devreye soktuk. Uğurcan orada kurtardı. Duran top kullandılar. Oyunu ikinci yarıda domine etmemiz gerekirken gelgitli bir oyuna döndü. Yapamadığımız final pasları vardı. Ceza sahası içinde koşular yapmalıydık. Girdiklerimiz var, verdiklerimiz var. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık" dedi.
"TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ, BEN DE..."
Avcı ayrıca, "Parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem. Çalışmaya, daha iyi olmaya devam edeceğiz. Alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Kafamızı kaldırıp perşembe gününe bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.
İSTİFA SÖZLERİNE YANIT
İstifa tezahüratlarına da cevap veren Avcı, "Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler" diye konuştu.
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