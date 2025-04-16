Türkiye İşçi Partisi'nden 'Can Atalay' açıklaması: 'Vekilliği iade edilmelidir'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Silivri Cezaevi’nde bulunan Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını bugün Genel Kurul’da okutmasına ilişkin, "AYM kararları uygulanmalı, Can Atalay’a vekilliği iade edilmeli ve vekilimiz derhal serbest bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İşçi Partisi'nden 'Can Atalay' açıklaması: 'Vekilliği iade edilmelidir'
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ANKA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 19:22

TİP sosyal medya hesabından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın Silivri Cezaevi’nde bulunan Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki AYM kararını bugün Genel Kurul’da okutmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBMM Başkanvekili Sayın Gülizar Biçer Karaca, Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını bugün Genel Kurul’da okutmuştur. Sayın Karaca’ya bu Anayasal gerekliliği yerine getirdiği için teşekkür ederiz. Halkın iradesini alenen gasp edenlerin de çok iyi bildiği ve bugün yüzlerine bir kez daha vurulduğu üzere Can Atalay’ın cezaevinde geçirdiği her dakika hukuka aykırıdır. Halkın iradesi tanınmalı, AYM kararları uygulanmalı, Can Atalay’a vekilliği iade edilmeli ve vekilimiz derhal serbest bırakılmalıdır.”



Etiketler: #Can Atalay #Gülizar Biçer Karaca #TBMM

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