Son Dakika... TBMM'de AYM'nin Can Atalay kararı okunmuştu: Numan Kurtulmuş'tan 'kınama'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 19:06

Güncelleme: 16.04.2025 - 19:15

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı, 16 Nisan 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda resmen okundu.

Kararın TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından okutulmasının ardından Genel Kurul kapatıldı. Kararı CHP Milletvekili Sibel Suiçmez okudu. Ancak Meclis tutanaklarına bu kısım yansıtılmadı.

KURTULMUŞ: SAYGISIZLIK

Gelişmeler devam ederken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da söz konusu olaya ilişkin açıklama geldi. Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekili Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekili Karaca'nın Anayasaya, İçtüzük ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir" dedi. Kurtulmuş ayrıca, "Önder'e geçmiş olsun mesajlarının verildiği oturumda TBMM hukuka aykırı uygulamaya maruz bırakılmış, bu davranış Önder'in şahsına yapılmış saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.