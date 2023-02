Türkiye İşçi Partisi'nden Erdoğan'a: 'Küfretme, istifa et!'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 23:34

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 23:34

İktidarın ihmali sonucu on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kızılay'ın bölgede olmadığı iddialarını dile getirenler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Be ahlaksız, be namussuz, be adi..." sözleriyle hedef alındı.

Daha önce de 'çürük, sürtük, sefil' diyerek milyonlara hakaret etmekten vazgeçmeyen Erdoğan, bugünkü açıklamasında şunları kaydetti:

"Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlâksız, be adi, be namussuz; günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur değildir. Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yürütürken geçici barınma merkezlerimizi devreye alıyoruz. Bir yandan çadırlar, konteynerler, devam ediyor. Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumu ile 3 milyon 265 bin battaniyenin 310 bin ısıtıcının dağıtımı gerçekleştirildi. Kulaklarınız duyuyor mu acaba? İnanın bunların kulakları var ama duymaz. Gözleri var ama görmez. Bunlar kördür, sağırdır"

Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına siyasilerden ve yurttaşlardan tepki yağdı.

O tepkilerden biri de TİP'ten geldi. TİP, Erdoğan'a istifa çağrısında bulunarak "Küfretme, istifa et!" paylaşımında bulundu.