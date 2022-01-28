Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek: 'İttifak siyasetimiz çok açık'
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek sol ve sosyalist partilerin sürdürdüğü "üçüncü ittifak" çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Millet İttifakı'na destek verilmeyeceğini belirten Tekerek, gerçek bir sol alternatifin oluşturulması için görüşmelerin sürdürüldüğünü söyledi.
Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek, gelecek seçimlerle ilgili Cumhuriyet TV'ye konuştu. Öncelikli amaçlarının Türkiye'de var olan yoksulluğu ve hak ihlallerini önlemek olduğunu belirten Tekerek, kadın cinayetlerine de tepki gösterdi ve parti programlarından bazı örnekler verdi.
TKH, sol ve sosyalist partilerin sürdürdüğü "üçüncü ittifak" çalışmalarına ve gerçekleşecek seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.
''SOLCULARDAN ORTALAMA BİR SİYASET YAPMALARINI BEKLERLER''
Tekerek, halkın taleplerinin olduğunu ve sosyalistlerin bağımsızlıktan, kamuculuktan yana olmaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Biz solculardan genelde belli gerekçelerle daha ortalama bir siyaset yapmamızı beklerler. Sosyalistler kendileri gibi olmayan ittifakların parçası olurlar. Biz bu seçimlerde sosyalistlerin tek başına bağımsız bir odak olabileceğini ve bunun da ükenin sol damarını güçlendirebileceğini düşünüyorum. Sosyalistler seçimlerde laiklik demeli. Bu ülkenin emperyalizme olan boyunduruğunun mutlaka son bulması gerekli."
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