TKH'den 'ittifak' açıklaması: Güç birliği tarihsel bir görev olarak önümüzde

23 Kasım 2021 Salı, 16:30

Bir süredir siyasetin gündem konularından biri olan "üçüncü ittifak" tartışmaları üzerine komünistlerden bir açıklama geldi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından "Emekçi halkın ittifakını kurmak gerek!" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada "Emekçi halkımızın talepleri bellidir: Emekçiler için iş, ekmek, insanca yaşanacak ücret, gençler için gelecek, kadınlar için özgürlük ve eşitlik, herkes için eşit yurttaşlık, adalet ve laiklik en temel taleplerdir. Bu talepler ancak ve ancak sol bir programla yaşama geçebilir" vurgusu yapıldı.

"Sermayeyi, emperyalizmi ve gericiliği karşıya almadan ne halkın taleplerinin karşılanması ne de ülkenin temel sorunlarının çözümü mümkündür! 20 yıllık AKP iktidarının karşısına çıkan düzen muhalefeti çözüm olamaz. İçinden AKP’yi çıkaranlarla, AKP’nin ve MHP’nin içinden çıkanlarla sol bir program ve sol bir cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkmasını kimse beklememelidir" denilen açıklamada şu başlıklar öne çıktı:

SOL BİR ADAY BEKLENMEMELİ: Bugün emekçilerin talebi de, çözüm de bellidir. Sermayeyi, emperyalizmi ve gericiliği karşıya almadan ne halkın taleplerinin karşılanması ne de ülkenin temel sorunlarının çözümü mümkündür! 20 yıllık AKP iktidarının karşısına çıkan düzen muhalefeti çözüm olamaz. İçinden AKP’yi çıkaranlarla, AKP’nin ve MHP’nin içinden çıkanlarla sol bir program ve sol bir cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkmasını kimse beklememelidir.

DÜZEN MUHALEFETİNE DESTEK YOK: Komünistler, sosyalistler ve devrimciler, gerici faşist diktatörlüğe ve bu diktatörlüğün cisimleştiği başkanlık rejimine kökten karşıdır. Aynı şekilde, emekçiler için farklı bir anlama gelmeyen sermayeye de, emperyalizme de, gericiliğe de kökten karşıdır. Başkanlık rejimine karşı olmak, diğer ilkelerin unutulmasının gerekçesi olamaz. Komünistler patronlara karşı emekçilerin çıkarlarının, emperyalizme karşı ülkenin bağımsızlığının, gericiliğin karşısında laikliğin, sermaye diktatörlüğünün karşısında halkın örgütlü gücünün temsilcileridir. Bugün AKP-MHP iktidarının karşısında bir alternatif olarak gösterilen düzen muhalefetine soldan destek ve meşruiyet payandalığı arayışında biz komünistlerin yeri olmayacaktır.

SAĞA KARŞI SAĞIN ALTERNATİFİ SOLDUR : Çok güncel bir başlık olarak karşımıza çıkan üçüncü ittifak tartışmalarına da bu çerçeveden bakılmalıdır. Düzen siyasetinde sağa karşı oluşan sağ cephenin alternatifi ancak ve ancak emek, laiklik, anti-emperyalizm ekseninde kurulacak sol, sosyalist ve devrimci bir odak olabilir. Merkezinde bu ilkelerin bulunmadığı hiçbir üçüncü ittifak arayışı, böylesi bir alternatifi ortaya çıkarmayacaktır. Düzen muhalefetiyle araya mesafe konmadan, gericilikle, patron örgütleriyle, bütün uzuvlarıyla emperyalizmle bağlar koparılmadan solun devrimci bir odağının yaratılması mümkün değildir. Bizlerin emekçi halkı örgütlemek ve Türkiye’nin kurtuluşu yolunda sol bir ağırlık oluşturmak gibi bir görevi bulunmaktadır.

GÜÇ BİRLİĞİ TARİHSEL GÖREV: Böylesi bir ortamda, Türkiye sosyalist hareketinin birlikte hareket etmesinin, sosyalist bir odak yaratılmasının önem ve zorunluluğunu bugüne kadar çokça ifade ettik. Ülkemizde solun yurtseverlik, laiklik, eşitlik ve özgürlük kavgasının güçlenmesi, ancak seçim öncesinde başlayan ve sonrasına uzanan, bununla birlikte seçim platformunda da bir ağırlık noktası oluşturan birliktelikle sağlanacaktır. Haziran Direnişi’nde ayağa kalkan emekçi halkın taleplerinin ve özlemlerinin karşılanmasını mümkün kılacak güç de bu ağırlık noktası aracılığıyla oluşturulabilir. Bu taleplerin temsiliyetinin üstlenilmesi de bugün Türkiye’de sol, sosyalist, devrimci güçlerin ayağa ve atağa kalkması ile sağlanabilecektir. Böylesi bir güç birliği tarihsel bir görev olarak Türkiye devrimcileri, komünistleri ve sosyalistlerinin önünde durmaktadır: Emekçi halkı sermayenin yeni rejimine ikna etme çabasından başka bir şey olmayan aktör değişikliğiyle yetinilmesine rıza göstermeyecek bir irade açığa çıkarılmalıdır.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR: Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, son günlerde başlayan sol-sosyalist odak tartışmalarına yukarıda ifade ettiğimiz ilkeler ve politik çerçeve üzerinden yaklaşmakta, son yıllarda bunun için hazır olduğunu ifade etmekte, bu çizginin güçlenmesi için çaba sarf etmekte ve çeşitli görüşmelerde bulunmaktadır. Türkiye’de emekçi halkın ittifakı için devrimci bir cephe ya da başka bir tabirle emekçilerin kavgasını verecek sosyalist bir odak kurulacaksa Partimiz burada yerini alacaktır. Bu anlamıyla Partimiz, Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Halkevleri ile görüşmelerine farklı düzlemlerde devam etmekte; emekçi halkın çıkarları için herkesin görev ve zorunluluk olarak gördüğü bağımsız bir işbirliğinin gerçek bir sol alternatif oluşturması için çalışmaktadır. Muhatabımız olan öznelerin de bunun için samimi bir şekilde solun, sosyalizmin çıkarları için uğraş verdiklerine dair bir tereddüdümüz yoktur.

"Şimdi daha çok çalışma ve emek verme zamanıdır" denilen TKH açıklaması, "Karanlıktan aydınlığa çıkarken Türkiye’de sol ne yapmalı sorusunun yanıtı her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Ülkemiz devrimcilerinin, komünistlerinin ve sol güçlerinin bu yanıtı hakkıyla vereceğine olan inancımız tamdır. Emekçiler, gençler, kadınlar ve ülkenin ilerici aydınları seçeneksiz kalmayacaktır" ifadeleriyle tamamlandı.