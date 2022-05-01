1 Mayıs coşkusu Maltepe'deydi: 'Bu düzeni birlikte değiştireceğiz...'

01 Mayıs 2022 Pazar, 12:18

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, İstanbul'da Maltepe Etkinlik Alanı’nda kutlandı. Saat 11.00'den itibaren meydana akın etmeye başlayan çeşitli siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve taraftar grupları kilometrelerce uzunluğunda bir kortej oluşturdu. Kortej boyunca slogan atıp şarkılar söyleyen kalabalık renkli görüntüler oluşturdu.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de içinde olduğu tekne Maltepe'ye yanaştırılmadı.CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, kıyıya yüzerek ulaştı.

Gazeteci Özlem Gürses ve oyuncu Bülent Parlak'ın sunumu ile başlayan 1 Mayıs programında Bandista grubunun ardından sahneye Ruhi Su Dostlar Korosu çıktı. Korodakiler şarkılarını söylerken ellerinde "Gezi Onurumuzdur" dövizleri tuttu.

"BU DÜZENİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hayatta kalmak için, bu düzeni değiştirmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu meydanda zamları hayır diyenler var, açlık sınırının altına gerileyen asgari ücretin artırılması için mücadele verenler var. Bu meydanda her türlü eşitsiziliğe karşı eşitlik talebiyle mücadele eden, artan şiddete rağmen bir gece yarısı çıkarılan kararnameyle çıkılan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan kadınlar var" diyerek alandakilere seslendi.

Arzu Çerkezoğlu şöyle devam etti:

"Bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Başka bir düzen, ayakların baş olmasıdır. Devlet tek adamın değil, üretenlerin yönetmesidir. Başka bir düzen Emeğin Türkiyesi’dir."

GEZİ DAVASI'NDA TUTUKLANAN YAPICI, ATALAY VE KAHRAMAN'IN MESAJLARI OKUNDU

Gezi Parkı Davası'nda 18’er yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın 1 Mayıs mesajları da Maltepe'de okundu:

“1 Mayıs’ı, 1 Mayıs meydanında, Taksim’de kutlayacağımız günlerde hep birlikte olacağız. Zulme karşı direneceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelemiz kazanacak. Hepinize Bakırköy ve Silivri cezaevlerinden selamlar. Yaşasın 1 Mayıs.”

TTB BAŞKANI FİNCANCI: 'HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ'

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da Maltepe'de emekçilere seslendi. Sözlerine “Merak etmeyin hiçbir yere gitmiyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz” ifadesiyle başlayen Fincancı, şöyle konuştu:

"İşçi sınıfının birlik ve dayanışma gününde bu mücadelenin de diğer mücadeleler gibi birlikte kazanılabileceğini bilenlerdeniz. Biz hekimlerin örgütlü sesi birlik olarak mücadele ederken aylardır alanlarda 'Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin' dedik. Toplumda sağlıksızlık üreten ne varsa ona karşı mücadelemiz."

Canlı müzik dinlenilmesi ve sloganlar atılmasının ardından Maltepe'deki 1 Mayıs mitingi sona erdi.