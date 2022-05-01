'1 Mayıs' mesajlı Aşk-ı Memnu parodisi gündem oldu: 'Aç kalırsak zenginleri de yeriz'
'Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması' isimli Twitter hesabı, fenomen dizi Aşk- Memnu'dan bir sahneyi 1 Mayıs için parodi hale getirdi. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada yüzlerce etkileşim aldı.
İşçi sınıfının tek bayramı, uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs İşçi Bayramı; Türkiye'de yoksulluğun ve sömürünün gölgesi altında geçiyor.
Bugüne özel binlerce kişi, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.
"EKMEK YOKSA ZENGİN YİYİN"
Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması isimli Twitter hesabı da, 1 Mayıs'ı anmak için Kanal D'nin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'dan parodi bir sahneyi paylaştı.
"1 Mayıs’ta Taksim’e de çıkarız, aç kalırsak zenginleri de yeriz :)" notuyla paylaşılan kurgulanmış videoda, ailenin televizyon ekranında "ekmek yoksa zengin yiyin" sözlerinin yer aldığı görüldü.
Esprili paylaşım, Twitter'da yüzlerce beğeni aldı.
1 Mayıs’ta Taksim’e de çıkarız, aç kalırsak zenginleri de yeriz :)#1Mayıs#1M22 pic.twitter.com/E6gwx7XsO3— Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması (@kafebardayanism) April 30, 2022
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