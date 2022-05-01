'1 Mayıs' mesajlı Aşk-ı Memnu parodisi gündem oldu: 'Aç kalırsak zenginleri de yeriz'

01 Mayıs 2022 Pazar, 16:32

İşçi sınıfının tek bayramı, uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs İşçi Bayramı; Türkiye'de yoksulluğun ve sömürünün gölgesi altında geçiyor.

Bugüne özel binlerce kişi, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

"EKMEK YOKSA ZENGİN YİYİN"

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması isimli Twitter hesabı da, 1 Mayıs'ı anmak için Kanal D'nin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'dan parodi bir sahneyi paylaştı.

"1 Mayıs’ta Taksim’e de çıkarız, aç kalırsak zenginleri de yeriz :)" notuyla paylaşılan kurgulanmış videoda, ailenin televizyon ekranında "ekmek yoksa zengin yiyin" sözlerinin yer aldığı görüldü.

Esprili paylaşım, Twitter'da yüzlerce beğeni aldı.