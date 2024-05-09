CHP'den Tarım ve Orman Bakanlığı'na '3 milyon liralık kayıp kablo' sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nde kuruma ait 3 milyon liralık bakır kablonun çalındığını ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını söyledi.

ANKA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:36
CHP'den Tarım ve Orman Bakanlığı'na '3 milyon liralık kayıp kablo' sorusu
Abone Ol google-news

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bugün yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nde yaşanan 3 milyon liralık kayıp bakır kablo olayını gündeme getirdi.

Adem, "İddialara göre, kuruma ait 3 milyon liralık bakır kablo çalındı ama Bakanlık'tan hâlâ bir ses çıkmıyor. Böylesine büyük çaplı bir hırsızlığın, kurumdan birilerinin bilgisi, yardımı veya göz yumması olmadan gerçekleştirilmesi neredeyse imkansızdır. Bize gelen bilgilere göre, bu hırsızlık olayının üstü örtülmeye çalışılıyormuş. Takipçisi olacağız. Yok, öyle yağma, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimsenin çaldırmasına göz yumamayız. Sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

PERSONELİN İŞE GELMESİNE İZİN VERİLMEMİŞ

Adem'in açıklaması şöyle:

"Kayıtlı mülkün çalınmasının ardından, personelin iki hafta boyunca işe gelmesine izin verilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı izlenimini vermekte ve ciddi bir yolsuzluk sorununa işaret etmektedir. Personelin işe gelmesine engel olunması sonucu meydana gelen iş gücü kaybı, kuruma ayrı bir maddi ve işleyişsel zarar vermiştir. Bu durum, kamu kaynaklarının israfı anlamına gelmekte ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. Olayın boyutları göz önüne alındığında, kurumda ciddi güvenlik zafiyetleri olduğu açıkça görülmektedir. Daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı bilinmektedir."

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adem, konunun takipçisi olacaklarını ve peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız. Tarım sektörünün ülke ekonomisi için hayati önemi göz önüne alındığında, bu tür olayların sektöre ve tarımsal faaliyetlere büyük zarar verdiği açıktır. Yaşanan hırsızlık skandalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı zan altında bırakmıştır. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise, hırsızlık olayından kimlerin haberi olduğu ve bu skandalın arkasında kimlerin olduğudur. Bu sorunun yanıtı alınmadığı sürece Bakanlığın daha fazla zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır" uyarısında bulundu.


CHP haberleri tarım ve orman bakanlığı haberleri

İlgili Haberler

CHP'li Torun'dan 'böcek istilası' isyanı: Tarım ve Orman Bakanlığı'na seferberlik çağrısı

CHP'li Torun'dan 'böcek istilası' isyanı: Tarım ve Orman Bakanlığı'na seferberlik çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!

Antalya'da dehşet... Komşusunu iple arabasının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi!
8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star

8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star
Üsküdar Belediyesi'nden Medipol Hastanesi inşaatına durdurma kararı

Üsküdar Belediyesi'nden Medipol Hastanesi inşaatına durdurma kararı
Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’

Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’
Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı

Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu

Katil Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı