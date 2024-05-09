CHP'den Tarım ve Orman Bakanlığı'na '3 milyon liralık kayıp kablo' sorusu

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:36

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:25

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bugün yaptığı yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nde yaşanan 3 milyon liralık kayıp bakır kablo olayını gündeme getirdi.

Adem, "İddialara göre, kuruma ait 3 milyon liralık bakır kablo çalındı ama Bakanlık'tan hâlâ bir ses çıkmıyor. Böylesine büyük çaplı bir hırsızlığın, kurumdan birilerinin bilgisi, yardımı veya göz yumması olmadan gerçekleştirilmesi neredeyse imkansızdır. Bize gelen bilgilere göre, bu hırsızlık olayının üstü örtülmeye çalışılıyormuş. Takipçisi olacağız. Yok, öyle yağma, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimsenin çaldırmasına göz yumamayız. Sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

PERSONELİN İŞE GELMESİNE İZİN VERİLMEMİŞ

Adem'in açıklaması şöyle:

"Kayıtlı mülkün çalınmasının ardından, personelin iki hafta boyunca işe gelmesine izin verilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu durum, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı izlenimini vermekte ve ciddi bir yolsuzluk sorununa işaret etmektedir. Personelin işe gelmesine engel olunması sonucu meydana gelen iş gücü kaybı, kuruma ayrı bir maddi ve işleyişsel zarar vermiştir. Bu durum, kamu kaynaklarının israfı anlamına gelmekte ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. Olayın boyutları göz önüne alındığında, kurumda ciddi güvenlik zafiyetleri olduğu açıkça görülmektedir. Daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı bilinmektedir."

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Adem, konunun takipçisi olacaklarını ve peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız. Tarım sektörünün ülke ekonomisi için hayati önemi göz önüne alındığında, bu tür olayların sektöre ve tarımsal faaliyetlere büyük zarar verdiği açıktır. Yaşanan hırsızlık skandalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı zan altında bırakmıştır. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise, hırsızlık olayından kimlerin haberi olduğu ve bu skandalın arkasında kimlerin olduğudur. Bu sorunun yanıtı alınmadığı sürece Bakanlığın daha fazla zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır" uyarısında bulundu.