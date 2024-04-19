Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 694 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 20:16
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor
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Yumaklı sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Toplam 694 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 462 milyon 933 bin 480 lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği için 112 milyon 371 bin 560 lira, biyolojik/biyoteknik mücadele desteği için 31 milyon 718 bin 569 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 26 milyon 458 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 23 milyon 709 bin 934 lira, bombus arısı kullanım desteği için 18 milyon 86 bin 500 lira, büyükbaş damızlık (düve) hayvan alım desteği için 10 milyon 850 bin lira, küçük aile işletmesi desteği için 5 milyon 865 bin 479 lira ve sertifikalı fidan kullanım desteği için 2 milyon 467 bin 478 lira ödeme yapılacağı bilgisi yer aldı.


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