Türkiye Noterler Birliği'nden 'Erdoğan'ın diploması' hakkında karar: Yargıya başvurun!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

Türkiye Noterler Birliği, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokopisini, “Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!” şeklinde tasdik eden noter katibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası vermişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “Erdoğan’ın diploma onay işlemi, kanunlara uygun bir işlem değildir, geçerliliği yoktur” ilanının yapılmasını, bu kararın bir örneğini YSK’ye gönderilmesi talebiyle Türkiye Noterler Birliği’ne başvuruda bulundu.

TNB: YARGIYA BAŞVURUN

Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreter Vekili Bekir Emel’in imzası bulunan kararda “Başvuru konusu talebiniz yargı mercinin görevine girmektedir” denildi.

(Tacettin Çolak)

'HERKES SUSSA BİLE BİZ SUSMAYACAĞIZ'

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Türkiye Noterler Birliği’nin kararını Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili YSK’ye, TBMM’ye, ÖSYM’ye, MSB’ye, Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını hatırlatan Çolak, şunları kaydetti:

“Başvurularımızın tamamı sonuçsuz bırakılmıştır. Maalesef Türkiye Noterler Birliği de aynı tutumu alarak ülkede yaşanmakta olan ve milletin ahmak yerine konulduğu diploma konusunda kendi üzerine düşen görevi yapmamıştır. Konu diploma olunca herkesin eli yanıyor. Yaşanılan son seçimlerde muhalefet partileri bile bu konunun üzerine gitmemiştir. Herkes sussa bile biz susmayacağız.”