Marmara Üniversitesi'nden, Erdoğan'ın diploması hakkında 'sehven' açıklaması

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 02:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 02:05

Marmara Üniversitesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin bir açıklama daha yaptı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no'lu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440-677 no'lu belgenin, Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur. Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir."