Son anket açıklandı: Seçmenler bir konuda aynı görüşte... Yüzde 81 'zorlanıyorum' dedi
MetroPOLL Araştırma yurttaşlara, "Düğün masraflarını karşılamakta zorlanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. "Zorlanıyorum" yanıtını verenlerin oranı 81.5 oldu.
MetroPOLL Araştırma, bin 717 kişiyle yaptığı anketin çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Anket şirketi katılımcılara; "Düğün masraflarını karşılamakta zorlanıyor musunuz?" diye sordu. "Düğün masraflarını karşılamakta zorlanmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 81.5 iken "hayır, zorlanmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.
Ankete göre, AKP seçmenin yüzde 63,1'i düğün masraflarını karşılamakta zorlanırken, yüzde 29,5'i ise zorlanmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 7,3'ü ise "fikrim yok" yanıtını verdi.
CHP seçmenin yüzde 93,3'ü "zorlanıyorum" dedi. Yüzde 2,8'i ise "zorlanmıyorum" derken yüzde 3,9'u ise bu soruya yanıt vermedi.
İşte o sonuçlar:
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