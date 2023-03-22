HKP'li Çolak, can kaybı verilerine ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu: Adli makamlar kimliği belirlenemeyenlerin sayısını açıklamalı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde acı bilanço her geçen gün artıyor. Afetin özellikle ilk günlerinde bölgeye ulaşılamaması ve hâlâ girilemeyen enkazların olması, ölü sayısına ilişkin resmi rakamlara duyulan güveni sarstı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Çolak, "Enkazdan çıkartılan tüm can kayıplarının kimlik tespitleri yapılmalı" dedi.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde ölenlerin sayısıyla ilgili yapılan resmi açıklamaya ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.
AKP iktidarının açıkladığı verilere güvenin, daha önce yaşanmış birçok sosyal olayda ortaya çıkan tablo nedeniyle pek çok kez sarsıldığını vurgulayan Çolak, "Bu siyasi iktidarın sadece deprem değil, bütün sosyal olaylardaki verileri hiçbir zaman geçeği yansıtmamaktadır. Pandemi sürecinde de vaka sayısını, vefat sayısını hep gizlediler ve gerçek rakamların en az üçte bir eksiğini açıkladılar halka. TÜİK eliyle açıkladıkları Enflasyon rakamlarının bile gerçek olmadığı ve hatta bağımsız kuruluş ENAG’ın rakamları ile arasında derin uçurumların olduğu bilinmektedir. Yani Halkımız AKP iktidarının açıkladığı resmi rakamlara çok haklı olarak güvenmemektedir" ifadelerini kullandı.
"CAN KAYIPLARININ HEPSİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLMELİ"
Adli makamların gerçek verileri biliyor olduğuna dikkat çeken Çolak, "Öte yandan yetkililer, 11 ilde yıkılmış ve acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısının 230 bini, bağımsız bölüm sayısının da 645 bini bulduğunu açıkladılar. Bu rakamlar baz alınsa ve yıkılan her binada bir kişinin olduğu varsayılsa bile depremdeki can kayıplarının açıklanan resmi rakamların çok üstünde olduğu açıktır.Depremden sonraki ilk günlerde enkazdan çıkartılan can kayıplarında kimlik tespitlerinin yapılmaması da ayrı bir sorundur. Adli makamların elinde mutlaka kimliği belirlenen ve belirlenemeyenlerin sayısı vardır. Bu sayıların gerçekçi bir şekilde açıklanması gerekir ve Mernis sistemindeki nüfus kayıtlarıyla karşılaştırılmalıdır" yorumunda bulundu.
"SİYASİLERİN HALKA YALAN SÖYLEMESİ SUÇTUR"
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye müdahalesinde geç kalındığını vurgulayan Çolak, "Halkımızın gerçeği bilme hakkı vardır. Siyasilerin Halka yalan söylemesi suçtur. Deprem bölgesinde kayıp yakınlarını arayan binlerce insanımız vardır. Halkımız deprem felaketi karşısında yaralarını kendisi sararken, bir de kaybettiği yakınlarının en azından bir mezarının olmamasına üzülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece 327 canlı kurtardı. Ordunun imkan ve kabiliyeti ancak bu kadarına yetti. Hiç utanmadan, sıkılmadan işte böyle bir açıklama yapabiliyor Hulusi. Bunların elinde Türk Ordusunun bile ne hallere getirildiğini varın görün artık" dedi.
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