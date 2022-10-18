Türkiye yine buğday ithal ediyor: 495 bin ton buğday alımı yapılacak

18 Ekim 2022 Salı, 11:11

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekmeklik buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtı.

Dünya gazetesinin haberine göre TMO'nun toplamda 495 bin tonluk iki ihalesinde teklifler 21 Ekim tarihine kadar toplanacak.

245 bin tonluk ilk ihale için alımların 1-22 Kasım tarihlerinde yapılması öngörülüyor.

Bu ihalede alımların 50'şer bin tonu İskenderun ve Mersin, 25'şer bin tonu Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun, 20 bin tonu da Trabzon limanından yapılacak.

250 bin tonluk ikinci ihalenin ise teslimatları 25 Kasım-13 Aralık tarihinde yapılacak.

Bu ihalede 50'şer bin ton buğdayın alımının adresi İskenderun ve Mersin, 25'şer bin tonun alımı da Derince, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanları olacak.