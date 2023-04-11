Türkiye'de gözaltına aldıkları fikri çaldılar: Bu da AKP'nin QR kodu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:19

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:55

Artan hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görselleri kullanılarak “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” etiketleri geçen hafta marketlerde ürünlere yapıştırıldı.

Etiketi tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra CHP Gençlik Kolları yeni protesto başlatarak bu kez ürünlere QR kodu yerleştirdi.

MUHALEFETİN FİKRİNİ DE ÇALDILAR

Troller ve iktidara yakın isimler sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu protestoyu hedef aldı. Ancak tepki gösterdikleri muhalefetin fikrini çalarak kendi bakış açılarından İngiltere'ye uyarladılar.

AKP, İngiltere'nin başkenti Londra'da trafik ışıklarına QR kodlu etiketler yerleştirdi.

"Duyanlara duymayanlara biz seni seçiyoruz!" yazılı etikette yer alan QR kodda "AK Parti iktidarında Yurt Dışı Gençlik Politikaları" başlıklı bildiri yer aldı.