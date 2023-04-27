Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi başladı

Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemi bugün başladı.

Onur Evrensel
Yayınlanma: 27.04.2023 - 13:30
Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi başladı
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Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemi bugün başladı.

140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de oy verme işlemi Lefkoşa ve Gazimağusa'da 9 Mayıs’a kadar devam edecek. Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek.

Seçmenler, 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazimağusa ve 3'ü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek.


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