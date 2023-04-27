Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi başladı
Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemi bugün başladı.
Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemi bugün başladı.
140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de oy verme işlemi Lefkoşa ve Gazimağusa'da 9 Mayıs’a kadar devam edecek. Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek.
Seçmenler, 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazimağusa ve 3'ü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçime 18 gün kaldı... Son 4 ankette dikkat çeken sonuç
- Erdoğan'ın rahatsızlandığı yayın
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Taze baklanın tam zamanı! Zeytinyağlı bakla tarifi…
- HÜDA PAR liderine 'konuşma' talimatı
- Sarıgül'den şaşırtan Erdoğan açıklaması
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Öcalan her şeyi yazılı mı istiyor?
- Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
- 'Bu utanç verici karar bozulacak'