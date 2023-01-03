Türkiye'den İsrail'e tepki: Provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsrai Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının endişeyle karşılandığını ve kınandığını bildirdi.
İsrail'in Filistinlilere karşı tepki çeken söylemleriyle gündemde olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.
İsrailli bakanın bu tavrına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz" ifadesine yer yerildi.
Açıklamada, İsrail, "Kudüs'teki dini mekanların statüsünü ve kudsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet" edildi.
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