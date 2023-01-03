Türkiye'den İsrail'e tepki: Provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

03 Ocak 2023 Salı, 15:25

İsrail'in Filistinlilere karşı tepki çeken söylemleriyle gündemde olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrailli bakanın bu tavrına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz" ifadesine yer yerildi.

Açıklamada, İsrail, "Kudüs'teki dini mekanların statüsünü ve kudsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet" edildi.