Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı mazbatasını aldı
Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik, mazbatasını alarak görevine başladı.
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkanı adayı olan Zeynep Çelik seçimi kazandı. Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı oldu.
Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik ve Belediye Meclis üyeleri, Yenice Adliyesi’ne giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Egemen Çavuşoğlu’ndan mazbatalarını aldı. Yenice Kaymakamlığı önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, belediye binasına giderek başkanlık makamına geçti ve görevine başladı.
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