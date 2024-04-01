Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:57

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:57

Yenice’nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızı 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimleri'ne bağımsız olarak girdi.

Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesi'nin belediye başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

"BU BAŞARI HEPİMİZİN"

Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım’a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.