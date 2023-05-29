Türkiye'nin kaderini yabancı seçmen belirledi

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:00

Seçimlerin ikinci turunun kaderini “yabancı seçmen” belirledi. Türkçe bile bilmeyen, Türkiye’de yaşamayan, çoğunluğu Arap binlerce yabancı, AKP döneminde parayla vatandaşlık aldı. Bu kişiler ülkenin geleceğinin belirlendiği seçimde oy kullanıp söz sahibi oldu. Seçimlerde yurtdışı doğumlu seçmen sayısı 1 milyon 325 bin olarak belirlendi.

Suriyeli seçmen sayısı 167 bin 703. Afganistanlı 23 bin 578, İranlı 21 bin 989, Iraklı 16 bin 430, Libyalı 6 bin 1 seçmen bulunuyor. Söz konusu sayılar ise seçimlerin kaderini yabancı seçmen belirlediğine yönelik tartışmaları gündeme getirdi. Kaç kişinin yabancı seçmen olduğu ve kaç milyon kişiye vatandaşlık verildiğine ilişkin veriler, kamuoyunu ikna edici bir biçimde açıklanmadı.

(Buğra Gökce)



KONUT VATANDAŞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de kritik seçim öncesi yaptığı açıklamada, son 5 yılda yabancıların 274 bin 258 konut aldığını ve her altı yeni seçmenden birinin bu yolla vatandaşlık alan yabancı olduğunu söylemişti. Gökce, şu verileri paylaşmıştı: “2017-2022 döneminde Irak uyruklular 41 bin 182, İran uyruklular 35 bin 335, Rusya Federasyonu vatandaşları 31 bin 290 konut aldı. 2022’de yabancıların en çok konut aldığı 3 il İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.”

(İlay Aksoy)



"YABANCILARLA YARIŞIYORUZ"

Seçimlerden birkaç gün önce Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı listeleri paylaşmıştı. Aksoy, “Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığım listedeki isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin. Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor. Toplamda 124 ülke var. 1.5 milyon yabancı oy kullanacak. Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz” uyarısında bulunmuştu. Gazeteci Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından “Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi” diyerek seçime ilişkin bir paylaşım yaptı.

Öte yandan “Halid Abdo” isimli Suriyeli bir kişi Altaylı’nın söz konusu paylaşımını alıntılayıp “Elhamdülillah” yazdı. Yurtdışı oy verme işlemleri sürerken yurtdışında oy kullanmak için sıraya giren bir erkek ve beraberinde eşi olduğu iddia edilen 4 çarşaflı kadının fotoğrafı sosyal medyada günlerce tartışıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İsrail, Katar, Libya, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı gibi Arap ülkelerinde 22’sinde biten oy kullanma işleminden benzer kareler kamuoyunda uzun süre tartışıldı.

CİHATÇI KOMUTAN OY KULLANDI



Suriye Milli Ordusu adıyla Suriye’de savaşan Mutasım milislerinin lideri Mutasım Abbas, Türkiye’deki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullandı. Fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.



SURİYE’DE SİLAHLI SEÇİM KUTLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci turu kazanması Suriye’de kutlandı. Suriye’de muhaliflerin bulunduğu Halep vilayetine bağlı Azez’de havaya ateş açılarak sevinç gösterileri yapıldı. Halk sokağa çıkarken araçlarıyla konvoy oluşturan bazı kişiler ellerinde Türk bayrakları salladılar. Ardından slogan attılar.

TALİBAN VE HAMAS TEBRİK ETTİ

Erdoğan’a Taliban yönetiminden tebrik mesajı geldi. Radikal İslamcı Taliban’ın yönetimindeki Afganistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Sayın Erdoğan’ı zaferinden dolayı tebrik ediyor ve yüce Allah’tan, bu ülkenin İslama hizmeti için güçlü, istikrarlı bir ülke olmasını diliyorum” denildi. Hamas da yayımladığı mesajda Erdoğan’ı tebrik etti.

