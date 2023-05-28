28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kaç kişi oy kullandı? Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turda seçmenin yüzde kaçı sandığa gitti?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:02

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:02

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürdü. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu.

28 MAYIS SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Seçime katılım oranı saat 18.15 itibariyle %84.41 olarak açıklandı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında 148 bin 183 oy kullanıldı, bunlardan 146 bin 847'si geçerli, 1336'sı geçersiz sayıldı. Gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4,33 oldu.