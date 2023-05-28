Oy kullanan seçmen sandık başında uludu
Antalya’da bir seçmenin, oy kullanırken uluduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi ise 17.00 itibariyle sona erdi.
Antalya’da oy kabinine giren bir yurttaş oy kullandığı sırada uluma sesi çıkardı.
Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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