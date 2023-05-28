2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oy kullanan seçmen sandık başında uludu

Antalya’da bir seçmenin, oy kullanırken uluduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:29
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Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi ise 17.00 itibariyle sona erdi.

Antalya’da oy kabinine giren bir yurttaş oy kullandığı sırada uluma sesi çıkardı. 

Söz konusu anlar sosyal medyada gündem oldu. 



2023 seçimleri seçmen Yurttaş

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