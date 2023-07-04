Marcelo Brozovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Marcelo Brozovic hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 02:11

Güncelleme: 04.07.2023 - 02:11

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al-Nassr, İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Marcelo Brozovic'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MARCELO BROZOVİC KİMDİR?



Marcelo Brozovic, 16 Kasım 1992'de Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan Brozovic, Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından En-Nasr'da forma giydi. Ülkesinin 2014 FIFA Dünya Kupası, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında yer aldı.



MARCELO BROZOVİC'İN KARİYERİ



Altyapı kariyeri

NK Hrvatski Dragovoljac

Profesyonel kariyeri

2010-2011 Hrvatski Dragovoljac

2011-2012 Lokomotiva Zagreb

2012-2016 Dinamo Zagreb

2015-2016 Inter

2016-2023 Inter 214

2023- En-Nasr

Millî takım kariyeri

2009-2010 Hırvatistan U-18

2010 Hırvatistan U-19

2011-2013 Hırvatistan U-20

2011-2014 Hırvatistan U-21

2014- Hırvatistan



