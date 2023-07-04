Jonah Radebaugh kimdir, kaç yaşında, nereli? Jonah Radebaugh hangi takımlarda basketbol oynadı?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 01:57

Güncelleme: 04.07.2023 - 01:57

Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray Nef, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz" ifadeleri kullanıldı. Jonah Radebaugh'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

JONAH RADEBAUGH KİMDİR?

Jonah Radebaugh, 17 Haziran 1997'de ABD'nin Colaroda eyaletine bağlı Thornton şehrinde doğdu. İspanya Liga ACB ve EuroLeague'den Valencia'da forma giyen, Karadağlı profesyonel basketbol oyuncusu, Kuzey Colorado için kolej basketbolu oynadı.

JONAH RADEBAUGH'UN KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

2020 Köping Stars

2020–2022 Riesen Ludwigsburg

2022–2023 Valencia Basket