Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açılıyor

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nin 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçmesi bekleniyor. Bugün açılacak olan büyükelçiliğe Türk bayrağı asılacak.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra açılıyor
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İHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 12:09

Suriye’de 13 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad rejimi sona ermesiyle çok sayıda ülke, büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor.

Başkent Şam’da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra faaliyete geçiyor.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012’de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları Türkiye’ye dönmüştü.

HAKAN FİDAN AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği’nin 14 Aralık’tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.


Etiketler: #suriye #Şam #türkiye

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