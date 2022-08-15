TürkiyeRaporu, son anketinde gençlere 'Ülkenin gidişatı konusunda ne hissediyorsunuz’ diye sordu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Dünyada 100 ülke arasında yapılan ve geçen günlerde açıklanan küresel duygu raporunun sonuçlarına göre Türkiye, Avrupa’nın en sinirli ülkesi çıktı. Söz konusu çalışmanın ardından TürkiyeRaporu, Ağustos 2022 anketinde yurttaşlara ülkenin gidişatı hakkında nasıl hissettiklerini sordu. Araştırma ağustos ayının ilk haftasında Türkiye genelinde 1500 kişi ile yapıldı.

Araştırmada katılımcılara, “Ülkenin genel gidişatını düşündüğünüzde sayacaklarımızdan hangisi hislerinizi en iyi şekilde ifade eder” diye soruldu.

GENÇLER UMUTSUZ

Buna göre yurttaşların yüzde 58’i “endişeli”, yüzde 20’si “umutlu”, yüzde 10’u “gururlu”, yüzde 12’si ise “kızgın” olduğunu söyledi. Çalışmanın yapılmaya başlandığı 2020 Temmuz ayında ise sonuçlar şöyle olmuştu: Endişeli: yüzde 40. Umutlu: Yüzde 30. Gururlu: Yüzde 11. Kızgın: Yüzde 16.

Araştırmaya göre 18-24 ve 25-34 yaş grubundaki katılımcılar, en yüksek oranda “endişe” ve en düşük oranda “umut” ifade eden grup oldu. Buna göre 18-24 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 65.8’i endişeli, yüzde 4.1’i gururlu, yüzde 11.3’ü kızgın, yüzde 18.8’i ise umutlu yanıtını verdi.

İKİ YILIN ZİRVESİNDE

Anket sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendiren TürkiyeRaporu Direktörü Can Selçuki, “Yurttaşların genel hissiyatı bakımından olumsuz bir tablo ortaya çıktığını” söyledi. Selçuki, şu tespitleri yaptı: “2020 yılının Temmuz ayından beri takip ettiğimiz bu sorunun cevaplarına göre Ağustos 2022’de ‘Endişeliyim’ diyenlerin oranı en yüksek seviyeye ulaştı. Benzer şekilde ülkenin gidişatıyla ilgili ‘Umutluyum’ diyenlerin oranı iki sene içerisindeki en düşük seviyesinde. Enflasyonun bir türlü inme eğilimine girmemesi, artan işsizlik ve etrafımızdaki jeopolitik riskler toplumdaki endişe duygusunu yükseltiyor. Bu tip buhranlı dönemlerin atlatılmasında siyasetçinin uyguladığı politikalar kadar toplumun aynı hedefler doğrultusunda birliği de önem taşımaktadır. Görünen o ki hükümet toplumu çözüm içeren bir geleceğe ikna etmekte zorlanıyor.”

