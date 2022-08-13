Mansur Yavaş’ın anketlerde Erdoğan'ın önüne geçmesi Yaşar Hacısalihoğlu'nu sinirlendirdi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, canlı yayında son seçim anketine tepki gösterdi. Mansur Yavaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan daha fazla oy aldığını görünce “Adam konuşmayarak yüzde 70’e çıkacak neredeyse” diye tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarıyla birlikte kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.
TV100 ekranlarında Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketi anketi analiz edildi.
Anket çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha yüksek alması Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu'nu kızdırdı.
Hacısalihoğlu “Adam konuşmayarak yüzde 70’e çıkacak neredeyse. Bu ülkenin insanı akıllıdır. Mansur Yavaş nasıl yönetecek ülkeyi? 2023’e doğru gidiyoruz eğitimli seviyemiz de yükseldi. Bizim vatandaşımız sürekli susan bir adama oy vermez. Konuşmuyor ama oyu yükseliyor” ifadelerini kullandı.
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