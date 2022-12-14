Son dakika... Necip Hablemitoğlu cinayetinin faili Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastının faili eski Özel Kuvvetler komutanı albay Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade talebi kabul edildi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.
Alınan bilgiye göre, akademisyen Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.
'NİHAİ NİTELİKTE'
Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.
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